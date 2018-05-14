В Госдуме прокомментировали введение новых санкций ЕС из-за выборов в Крыму

Депутат Госдумы от Крыма, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал RT решение Европейского союза ввести новые санкции в связи с проведением президентских выборов в Крыму.

«Западным политикам стоило бы вдуматься в фразу: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить» и не пытаться сломить русское общество санкциями, поставленными на поток. Подобная политика не пробивает бреши ни в ментальности нашей страны, ни в политических принципах и вынуждает нас усиливать оборону государства. Сегодня Крым для европейских элит — это пример собаки Павлова: только озвучили — сразу слюни потекли, затем слёзы, а руки к санкционным спискам потянулись. Я бы сказал, что Крым — это политический тренд, позволяющий сводить личные счёты и греть руки на санкционных списках»,— отметил Бальбек.

Ранее ЕС ввёл новые санкции из-за проведения выборов на территории Крыма.

В санкционный список были включены пять лиц, которые принимали участие в организации выборов на полуострове.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.