Эксперт прокомментировал сообщения о секретной встрече Скрипаля с эстонскими спецслужбами

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Анастасия Румянцева
Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль в 2016 году ездил в Эстонию, где тайно встретился с представителями спецслужб.
Эксперт прокомментировал сообщения о секретной встрече Скрипаля с эстонскими спецслужбами
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«Если проанализировать западное информационное поле, то к концу апреля тема Скрипалей вообще практически исчезла. Про них забыли, а сейчас с помощью этих вбросов тема снова возвращается на круги своя. Очень большой вопрос, почему именно сейчас она снова появляется. Очень может быть, что готовится новый этап информационной атаки на российские власти, и это связано с желанием ястребов на Западе в преддверии обсуждения новых санкционных мер и чемпионата мира по футболу вновь консолидировать общество и элиты на антироссийской основе», — отметил Салин.

По словам эксперта, такая же задача стояла в первый раз, а в настоящее время «удачные темы попытаются снова использовать для мобилизации широкой общественности».  

Ранее газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника сообщила, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль в 2016 году ездил в Эстонию, где тайно встретился с представителями эстонских спецслужб. Отмечается, что британские спецслужбы помогали в организации встречи.

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