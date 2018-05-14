Трамп и Макрон в ходе телефонного разговора обсудили «всеобъемлющую» сделку по Ирану

Американский лидер Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили «всеобъемлющую» сделку по иранской ядерной программе. Об этом сообщили в Белом доме.

«Президент подчеркнул необходимость всеобъемлющей сделки, которая будет затрагивать все аспекты дестабилизирующей деятельности Ирана на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

8 мая Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Он также добавил, что в ближайшее время подпишет документ о введении санкций против Ирана.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с ФАН оценил возможные последствия выхода США из соглашения.