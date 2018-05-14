Трамп заявил, что Ирану не удастся установить господство на территории Ближнего Востока
«Помните, как плохо Иран вёл себя в то время, когда СВПД существовал в первозданном виде? Они (власти страны. — RT) пытались установить господство на территории всего Ближнего Востока. Теперь им это не удастся!» — написал он.
8 мая Трамп объявил о выходе США из СВПД.
Он также добавил, что в ближайшее время подпишет документ о введении санкций против Ирана.
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с ФАН оценил возможные последствия выхода США из соглашения.