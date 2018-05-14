Трамп заявил, что Ирану не удастся установить господство на территории Ближнего Востока

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Президент США Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирану не удастся установить господство на территории Ближнего Востока.

«Помните, как плохо Иран вёл себя в то время, когда СВПД существовал в первозданном виде? Они (власти страны. — RT) пытались установить господство на территории всего Ближнего Востока. Теперь им это не удастся!» — написал он.

8 мая Трамп объявил о выходе США из СВПД. 

Он также добавил, что в ближайшее время подпишет документ о введении санкций против Ирана.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с ФАН оценил возможные последствия выхода США из соглашения.

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