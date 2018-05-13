Помпео заявил, что СВПД создал атмосферу безнаказанности для Ирана

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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана создал атмосферу безнаказанности для Тегерана. Такое мнение выразил госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News.
Помпео заявил, что СВПД создал атмосферу безнаказанности для Ирана
  • Reuters

Он пояснил, что в период действия соглашения Тегеран укреплял движение «Хезболла» в Ливане, а также хуситов в Йемене.

«Всё это в продолжение СВПД. Полагаю, что они думали, что могут действовать безнаказанно. Они также наблюдали, что Европа не отреагировала санкциями на их программу создания баллистических ракет», — добавил Помпео.

По его словам, Иран маршировал по Ближнему Востоку, пока действовала сделка по ядерной программе.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что СВПД по иранской ядерной программе, подписанный в 2015 году, «был большой ложью».

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с ФАН оценил возможные последствия выхода США из ядерной сделки с Ираном.

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