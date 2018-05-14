Экс-глава ЦРУ рассказал, к чему может привести выход США из СВПД
По его мнению, данное решение Соединённых Штатов может негативно сказаться на отношениях Вашингтона с европейскими партнёрами.
«Конфронтация произойдёт в первую очередь не с Ираном, а с нашими друзьями в Европе. Европейцы имеют все основания задаваться вопросами: «Считаются ли с нашим мнением?», «Принимают ли нас американцы всерьёз?». Мы разозлим наших лучших друзей, и случится крах трансатлантических отношений», — объяснил он.
8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из СВПД.
Он также добавил, что в ближайшее время подпишет документ о введении санкций против Ирана.
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с ФАН оценил возможные последствия выхода США из соглашения.