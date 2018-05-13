Мэй призвала Иран воздержаться от новых ракетных атак против Израиля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани призвала Тегеран воздерживаться от новых атак по объектам Израиля. Об этом сообщили в пресс-службе британского премьера.

«Премьер-министр ясно дала понять, что Великобритания осуждает иранские ракетные удары в отношении израильских сил и призывает Иран воздерживаться от любых новых атак», — говорится в заявлении.

Британский премьер также сказала, что важно избегать провокационных действий, чтобы обеспечить мир и безопасность в регионе.

«Премьер-министр также подняла вопрос о консульских проблемах, связанных с лицами, имеющими двойное гражданство, в настоящее время удерживаемыми Ираном в связи с предъявленными обвинениями», — добавили в пресс-службе.

Мэй призвала «к обеспечению дальнейшего прогресса для того, чтобы данные лица могли быть освобождены по гуманитарным соображениям».

Ранее Мэй провела телефонный разговор со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху, в ходе которого осудила ракетные удары Ирана по Израилю.

10 мая израильская армия заявила о запуске иранскими силовиками 20 ракет по контролируемой страной части Голанских высот со стороны Сирии.