Мэй призвала Иран воздержаться от новых ракетных атак против Израиля

Короткая ссылка
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани призвала Тегеран воздерживаться от новых атак по объектам Израиля. Об этом сообщили в пресс-службе британского премьера.
Мэй призвала Иран воздержаться от новых ракетных атак против Израиля
  • Reuters
  • © Hannah McKay

«Премьер-министр ясно дала понять, что Великобритания осуждает иранские ракетные удары в отношении израильских сил и призывает Иран воздерживаться от любых новых атак», — говорится в заявлении.

Британский премьер также сказала, что важно избегать провокационных действий, чтобы обеспечить мир и безопасность в регионе.

«Премьер-министр также подняла вопрос о консульских проблемах, связанных с лицами, имеющими двойное гражданство, в настоящее время удерживаемыми Ираном в связи с предъявленными обвинениями», — добавили в пресс-службе.

Мэй призвала «к обеспечению дальнейшего прогресса для того, чтобы данные лица могли быть освобождены по гуманитарным соображениям».

Ранее Мэй провела телефонный разговор со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху, в ходе которого осудила ракетные удары Ирана по Израилю.

10 мая израильская армия заявила о запуске иранскими силовиками 20 ракет по контролируемой страной части Голанских высот со стороны Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ближний Восток
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных