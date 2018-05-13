Мэй призвала Иран воздержаться от новых ракетных атак против Израиля
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«Премьер-министр ясно дала понять, что Великобритания осуждает иранские ракетные удары в отношении израильских сил и призывает Иран воздерживаться от любых новых атак», — говорится в заявлении.
Британский премьер также сказала, что важно избегать провокационных действий, чтобы обеспечить мир и безопасность в регионе.
«Премьер-министр также подняла вопрос о консульских проблемах, связанных с лицами, имеющими двойное гражданство, в настоящее время удерживаемыми Ираном в связи с предъявленными обвинениями», — добавили в пресс-службе.
Мэй призвала «к обеспечению дальнейшего прогресса для того, чтобы данные лица могли быть освобождены по гуманитарным соображениям».
Ранее Мэй провела телефонный разговор со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху, в ходе которого осудила ракетные удары Ирана по Израилю.
10 мая израильская армия заявила о запуске иранскими силовиками 20 ракет по контролируемой страной части Голанских высот со стороны Сирии.