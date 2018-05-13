СМИ: Напавший на прохожих в Париже не был знаком спецслужбам Франции

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Мужчина, напавший с ножом на прохожих в центре Парижа, не был знаком французским спецслужбам, передаёт RTL со ссылкой на источники.
СМИ: Напавший на прохожих в Париже не был знаком спецслужбам Франции
  • © Reuters/ TWITTER/@DEZOUZART

По информации радиостанции, власти не присваивали ему статус лица, представляющего угрозу национальной безопасности (статус fiche S).

Ранее стало известно, что родители нападавшего помещены под стражу. Также сообщалось, что злоумышленник был 21-летним выходцем из Чечни.

12 мая мужчина напал с ножом на прохожих в Париже. Один человек погиб, четверо получили ранения. Полиция ликвидировала злоумышленника.

Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство»*. 

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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