Полиция не подтвердила данные о стрельбе во второй школе в Калифорнии

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Данные о стрельбе в начальной школе Палмдейла, штат Калифорния, не подтвердились. Об этом сообщает пресс-служба офиса шерифа округа Лос-Анджелес.
Полиция не подтвердила данные о стрельбе во второй школе в Калифорнии
  • Reuters

«Обновление информации по начальной школе Мансанита в Палмдейле: полицейские обыскали территорию. В школе всё чисто. Пока что никаких улик, указывающих на преступление. Расследование ещё продолжается», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее стало известно о стрельбе в старшей школе города Палмдейл. Полицейскими был задержан один человек, ещё один получил ранения.

Позднее сотрудники правоохранительных органов сообщили о звуках выстрелов ещё в одной школе в Калифорнии.

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