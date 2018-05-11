Полицейские сообщили о звуках выстрелов ещё в одной школе в Калифорнии

Короткая ссылка
Во второй школе, расположенной в городе Палмдейл, штат Калифорния, предположительно, произошла стрельба. Об этом сообщает полицейский департамент Лос-Анджелеса.
Полицейские сообщили о звуках выстрелов ещё в одной школе в Калифорнии

«Звуки выстрелов слышны возле начальной школы Мансанита в Палмдейле. Сотрудники полиции находятся на месте инцидента. Другой информации нет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о стрельбе в старшей школе города Палмдейл.

По последним данным, был задержан один человек, ещё один получил ранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных