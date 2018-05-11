Полицейские сообщили о звуках выстрелов ещё в одной школе в Калифорнии

Во второй школе, расположенной в городе Палмдейл, штат Калифорния, предположительно, произошла стрельба. Об этом сообщает полицейский департамент Лос-Анджелеса.

«Звуки выстрелов слышны возле начальной школы Мансанита в Палмдейле. Сотрудники полиции находятся на месте инцидента. Другой информации нет», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось о стрельбе в старшей школе города Палмдейл. По последним данным, был задержан один человек, ещё один получил ранения.