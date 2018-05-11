Полиция сообщила о задержании одного человека после стрельбы в школе в Калифорнии

В департаменте шерифа Лос-Анджелеса заявили о задержании одного человека после поступивших сообщений о стрельбе в школе Калифорнии.

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© Highland High School

Об этом сообщает CBS. Отмечается, что в настоящее время известно об одном пострадавшем. Ранее стало известно, что в старшей школе города Палмдейл, штат Калифорния, произошла стрельба.