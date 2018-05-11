Полиция сообщила о задержании одного человека после стрельбы в школе в Калифорнии

Короткая ссылка
В департаменте шерифа Лос-Анджелеса заявили о задержании одного человека после поступивших сообщений о стрельбе в школе Калифорнии.
Полиция сообщила о задержании одного человека после стрельбы в школе в Калифорнии
  • Facebook
  • © Highland High School

Об этом сообщает CBS.

Отмечается, что в настоящее время известно об одном пострадавшем.

Ранее стало известно, что в старшей школе города Палмдейл, штат Калифорния, произошла стрельба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных