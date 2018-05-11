Первая участница Евровидения от России оценила выступление Самойловой

Первая участница от России на конкурсе «Евровидение-1994» Мария Кац (сценический псевдоним — Юдифь) в разговоре с RT оценила выступление Юлии Самойловой на конкурсе.

«Я удивительным образом пропустила начало вчерашнего шоу. Но в конце, когда стали давать анонсы участников, мне показалось, что выступление было чистым, хорошим и сработанным на все сто. Единственно, меня резануло, что у Юлии были закрыты глаза. Когда меня готовили для участия в Евровидении, всегда говорили, что закрытые глаза — потеря контакта со зрителем. А так всё было в очень хороших рамках», — сказала певица.

Ранее стало известно, что певица Юлия Самойлова, которая представляла Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018» в Лиссабоне с композицией I Won’t Break («Меня не сломить»), не попала в финал.