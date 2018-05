Перегорела: Юлия Самойлова не прошла в финал Евровидения

В Лиссабоне состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение». По результатам вечера определились десять участников, получивших право выступить в финале. Юлии Самойловой, представлявшей Россию и исполнившей композицию I Won’t Break, войти в их число не удалось. О результатах голосования — в материале RT.

В четверг, 10 мая, на сцене площадки «Алтис Арена» в Лиссабоне состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение».

В результате голосования были определены десять участников, перешедших в финал. Ими стали артисты из Сербии, Молдавии, Венгрии, Украины, Швеции, Австралии, Норвегии, Дании, Словении и Нидерландов.

Представителям Румынии, Сан-Марино, Грузии, Польши, Мальты, Латвии и Черногории получить достаточное количество голосов не удалось.

Также в число финалистов не вошла участница от России Юлия Самойлова, исполнившая композицию I Won’t Break («Меня не сломить»).

Номер и декорации

Самойлова выступала при поддержке команды — бэк-вокалистов и танцоров шоу-балета «Тодес» Ильдара Гайнутдинова и Анастасии Джуркиной, которые воплощали на сцене образы Адама и Евы. Сама певица находилась на вершине декорации, напоминавшей гору.

Как рассказал РИА Новости режиссёр-постановщик Алексей Голубев, готовить этот номер было очень сложно.

«В течение 30 секунд мы должны вывезти на сцену декорацию, разложить её. Она должна быть зафиксирована очень чётко, чтобы проекция попадала в эти точки... Здесь очень хорошая организация на бэкстейдже, очень профессионально работает вся команда. С нашими сложностями они справляются. У нас всё живое», — заявил он.

По словам Голубева, каждый новый прогон номер проходит по-разному благодаря эмоциям всех его участников.

«На второй репетиции мы поработали над актёрской составляющей. Юля выдала такую эмоцию, что мне хотелось разбежаться, взобраться на эту гору и расцеловать её, потому что это то, что должно держать зрителя», — подчеркнул режиссёр.

Над созданием композиции I Won’t Break работала та же команда, которая готовила песню Flame is Burning к Евровидению в Киеве: Нэтта Нимроди, Леонид Гуткин и Арье Бурштейн.

«Песня совершенно никакая»

Реакция пользователей соцсетей на выступление российской артистки была неоднозначной: одни хвалили Самойлову за эмоциональное выступление, другие отмечали, что оно могло быть на порядок лучше.

По мнению некоторых телезрителей, России стоило выбрать для исполнения на Евровидении другую песню.

«Пока идёт голосование, но могу сказать, что не удивлюсь, если Самойлова не пройдёт далее. Давайте говорить честно: что это конкурс песни, и песня в этом году совершенно никакая, в прошлом году был выбор лучше», — отмечает один из пользователей Twitter.

Однако больше всего зрителей возмутил эпизод, когда певица замолчала во время песни и на передний план вышли голоса бэк-вокалистов.

«Самойлова спела вообще никак. Ну вообще никак... Вспоминаю её выступление на Олимпиаде, я плакала. Юля просто перегорела, по-моему», — подчёркивает другая пользовательница соцсетей.

Самойлова спела вообще никак. Ну вообще, никак.... Вспоминаю её выступление на Олимпиаде, я плакала. Юля просто "перегорела" по-моему. — Маргарита Сидоренко (@meggisid) 10 мая 2018 г.

Шансы на победу

Финал «Евровидения» состоится на той же сцене в субботу, 12 мая. В состязании примут участие артисты из 26 стран: Кипра, Эстонии, Австрии, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии, Сербии, Молдавии, Венгрии, Украины, Швеции, Австралии, Норвегии, Дании, Словении, Нидерландов, Португалии, Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции. Последние пять государств в полуфиналах не участвовали, поскольку являются странами — организаторами конкурса, а Португалия заработала иммунитет, став его хозяйкой.

Согласно обновлённому рейтингу букмекеров, больше всего шансов на победу у кипрской певицы Элени Фурейры (песня Fuego), представительницы Израиля Нетты Барзилай (композиция Toy), французского дуэта Madame Monsieur (Mercy), литовской исполнительницы Евы Засимаускайте (When We're Old) и норвежца Александра Рыбака (That's How You Write a Song), который однажды уже становился победителем Евровидения.