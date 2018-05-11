Рудковская прокомментировала выступление Самойловой на Евровидении

Телеведущая, музыкальный продюсер и член национального жюри Евровидения-2018 Яна Рудковская в разговоре с RT прокомментировала выступление российской участницы Юлии Самойловой, а также тот факт, что певица не попала в финал конкурса.

«Конечно, ей было сложно соревноваться с конкурсантами из других стран. Она была с ними в неравных условиях. Но все эти вопросы не к ней: Юлия постаралась, спела намного лучше, чем на генеральном прогоне. Сейчас не надо искать виноватых, это просто стечение обстоятельств. Всё, что могла, Юлия сделала. У меня к ней глубокое уважение. И сейчас нельзя ни в чём обвинять девочку», — сказал Рудковская.

Ранее стало известно, что певица Юлия Самойлова, представляющая Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018» в Лиссабоне с композицией I Won’t Break («Меня не сломить»), не попала в финал.