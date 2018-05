«Не побоялась ничего»: как в России отреагировали на выступление Самойловой на Евровидении

Юлия Самойлова, которой не удалось пройти в решающий этап песенного конкурса «Евровидение», в своём выступлении сделала всё, что было в её силах. Об этом по итогам полуфинальных выступлений заявил продюсер её номера Юрий Аксюта. По его словам, конкурс — это «большая рулетка». Российскую артистку поддержали известные представители музыкальной индустрии, а также пользователи соцсетей. Сама певица отметила, что две недели подготовки к конкурсу были «незабываемыми».

Российская певица Юлия Самойлова сделала всё, что было в её силах, в полуфинале международного песенного конкурса «Евровидение». Об этом заявил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.

Второй полуфинал Евровидения состоялся в четверг, 10 мая, на сцене площадки «Алтис Арена» в Лиссабоне. По результатам голосования в финал прошли музыканты из Сербии, Молдавии, Венгрии, Украины, Швеции, Австралии, Норвегии, Дании, Словении и Нидерландов.

Юлии Самойловой, исполнявшей композицию I Won’t Break («Меня не сломить»), не удалось получить достаточное количество голосов. Также отбор не прошли Румыния, Сан-Марино, Грузия, Польша, Мальта, Латвия и Черногория.

«Поскольку я достаточно хорошо знаю конкурс «Евровидение», поскольку занимаюсь им практически 18 лет, то могу сказать, что это большая рулетка. Кому повезёт, кто крутит эту рулетку — я не знаю. Мы не знаем, кто будет победителем», — приводит слова Аксюты РИА Новости.

Аксюта отметил, что воспринимает поражение как личный провал, так как он полностью продюсировал номер Самойловой.

«Болезненно для меня лично. Это впервые на моей практике, когда мы из полуфинала не вышли в финал. Вот почему это болезненно», — добавил продюсер.

После выступления Самойлова поблагодарила зрителей и свою команду за поддержку.

«Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, кто за меня переживает... Это очень крутой опыт для меня, незабываемый. Я буду долго хранить его в своём сердце… Эти две недели были незабываемыми. Мы сроднились, стали как большая семья — не хочется теперь расставаться», — цитирует певицу РИА Новости.

Самойлову поддержал участник Евровидения-1995 Филипп Киркоров, который на нынешнем конкурсе входит в состав молдавской делегации. Группа DoReDos, для которой Киркоров написал песню My Lucky Day, выступит в финале.

«Я очень расстроился из-за того, что представительница России Юлия Самойлова не прошла. Она восхитительная, очень храбрая. Юля, ты очень сильная!» — сказал Киркоров.

В свою очередь, продюсер Иосиф Пригожин считает результаты голосования справедливыми.

«Я бы удивился, если бы мы попали в финал. Это было не самое лучшее выступление России», — цитирует продюсера РИА Новости.

Ранее зрителей возмутил момент, когда певица замолчала во время песни, а на передний план вышли голоса бэк-вокалистов.

«Юлия Самойлова потрясающей, конечно, стойкости девочка, но почему вместо неё на Евровидении сейчас пели три бэк-вокалиста? А она им лишь иногда подпевала...» — отметил один из них.

В то же время многие пользователи соцсетей выразили сожаление в связи с результатом российской исполнительницы.

«Жаль, что Самойлова не прошла в финал. Она долго шла к этому, и всё равно не получилось», — написала пользователь Twitter nebopaina.

Пригожин также поддержал певицу, отметив, что она проявила силу духа и «выступила, не побоявшись ничего».

По словам Аксюты, Юлии Самойловой будет нелегко пережить непопадание в финал.

«Артист — это ответственность за то, что у него за спиной — его страна, и он является представителем этой страны… Её надо успокоить, потому что человек она очень трепетный и ранимый», — добавил он.

Рыбак среди фаворитов

Финал Евровидения состоится в Лиссабоне 12 мая. После того, как стали известны результаты отборочных раундов, организаторы огласили порядок выступлений артистов.

По словам продюсера конкурса Кристера Бьоркмана, при определении очерёдности принимаются во внимание жанр музыки, сольное или групповое исполнение, темп музыки, язык песни. Ранее жеребьёвка распределила музыкантов по двум частям финала.

Первым в финале выступит украинский певец Melovin. Победитель московского Евровидения-2009 Александр Рыбак выйдет на сцену под седьмым номером. После него свою песню исполнит представительница страны-хозяйки Клаудия Пашкоал.

Помимо Рыбака, фаворитами у букмекеров считаются кипрская певица Элена Фурейра с песней Fuega, представительница Израиля Нетта Барзилай (композиция Toy), французский дуэт Madame Monsieur (Mercy), литовская исполнительница Ева Засимаускайте (When We're Old) и шведский музыкант Бенджамин Ингроссо (Dance You Off).

Также в финале примут участие артисты из Испании, Словении, Австрии, Эстонии, Великобритании, Сербии, Германии, Албании, Чехии, Дании, Австралии, Финляндии, Болгарии, Молдавии, Венгрии, Нидерландов, Ирландии и Италии.