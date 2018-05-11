Юлия Самойлова: участие в «Евровидении» было незабываемым опытом

Певица Юлия Самойлова, представляющая Россию на «Евровидении-2018», назвала своё участие в конкурсе незабываемым опытом. Об этом она сказала журналистам.

«Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, кто за меня переживает… Это очень крутой опыт для меня, незабываемый. Я буду долго хранить его в своем сердце», — приводит слова Самойловой РИА Новости.

Она поблагодарила команду, работавшую с ней. По её словам, «эти две недели были незабываемыми».

«Мы сроднились, стали как большая семья — не хочется теперь расставаться», — отметила певица.

Ранее стадо известно, что Самойлова не попала в финал «Евровидения-2018».