Юлия Самойлова: участие в «Евровидении» было незабываемым опытом
«Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, кто за меня переживает… Это очень крутой опыт для меня, незабываемый. Я буду долго хранить его в своем сердце», — приводит слова Самойловой РИА Новости.
Она поблагодарила команду, работавшую с ней. По её словам, «эти две недели были незабываемыми».
«Мы сроднились, стали как большая семья — не хочется теперь расставаться», — отметила певица.
Ранее стадо известно, что Самойлова не попала в финал «Евровидения-2018».