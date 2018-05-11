Стала известна вторая десятка финалистов «Евровидения-2018»

В Лиссабоне по итогам второго полуфинала музыкального конкурса «Евровидение-2018» была определена вторая десятка финалистов.

Об этом сообщается на сайте конкурса. В финал конкурса прошли Венгрия, Сербия, Молдавия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения, Голландия. Исполнительница от России Юлия Самойлова в финал конкурса не попала. Ранее была определена первая десятка финалистов. Финал конкурса состоится 12 мая.