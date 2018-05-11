Стала известна вторая десятка финалистов «Евровидения-2018»
В Лиссабоне по итогам второго полуфинала музыкального конкурса «Евровидение-2018» была определена вторая десятка финалистов.
Об этом сообщается на сайте конкурса.
В финал конкурса прошли Венгрия, Сербия, Молдавия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения, Голландия.
Исполнительница от России Юлия Самойлова в финал конкурса не попала.
Ранее была определена первая десятка финалистов.
Финал конкурса состоится 12 мая.
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