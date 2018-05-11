Песков: поставки С-300 в Сирию никогда не анонсировались

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах относительно поставок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 в Сирию, заявил, что такие поставки никогда не анонсировались.
Песков: поставки С-300 в Сирию никогда не анонсировались
  • Reuters

«Такие поставки никогда не анонсировались как таковые. Но говорилось, что, безусловно, после нанесения ударов (по Сирии. — RT) Россия оставляет за собой право сделать всё, что считает необходимым», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что высказывания помощника президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимира Кожина относительно С-300 неверно увязывать с визитом в Москву премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее Кожин заявил газете «Известия», что пока ни о каких поставках в Сирию современных новых систем противовоздушной обороны речи не идёт.

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