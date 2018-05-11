Песков: поставки С-300 в Сирию никогда не анонсировались
- Reuters
«Такие поставки никогда не анонсировались как таковые. Но говорилось, что, безусловно, после нанесения ударов (по Сирии. — RT) Россия оставляет за собой право сделать всё, что считает необходимым», — сказал Песков.
Он также подчеркнул, что высказывания помощника президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимира Кожина относительно С-300 неверно увязывать с визитом в Москву премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Ранее Кожин заявил газете «Известия», что пока ни о каких поставках в Сирию современных новых систем противовоздушной обороны речи не идёт.