Песков: поставки С-300 в Сирию никогда не анонсировались

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах относительно поставок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 в Сирию, заявил, что такие поставки никогда не анонсировались.

«Такие поставки никогда не анонсировались как таковые. Но говорилось, что, безусловно, после нанесения ударов (по Сирии. — RT) Россия оставляет за собой право сделать всё, что считает необходимым», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что высказывания помощника президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимира Кожина относительно С-300 неверно увязывать с визитом в Москву премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее Кожин заявил газете «Известия», что пока ни о каких поставках в Сирию современных новых систем противовоздушной обороны речи не идёт.