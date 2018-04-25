Источник: Россия не поставляла Сирии комплексы С-300

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Российская сторона не передавала в распоряжение сирийской армии зенитно-ракетные системы (ЗРК) С-300. Об этом RT заявил российский военно-дипломатический источник.
Источник: Россия не поставляла Сирии комплексы С-300
  • РИА Новости

По его словам, появившаяся ранее информация о том, что Россия якобы передала Сирии «месяц тому назад» ЗРК С-300 не соответствует действительности.

«На вооружении сирийских правительственных войск имеются различные средства ПВО как советской разработки, так и современные российские комплексы «Панцирь». Все они достаточно эффективно показали себя в ходе отражения ракетного удара США, Великобритании и Франции по Сирии в ночь на 14 апреля. Однако российской зенитно-ракетной системы С-300 у сирийских правительственных войск нет», — указал собеседник.

Ранее Интерфакс сообщал, что посол Сирии в России Рияд Хаддад, отвечая на вопрос журналистов, когда в страну могут быть поставлены российские С-300, заявил, что «системы С-300 начали работу в Сирии месяц назад».

23 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что вопрос о поставках зенитно-ракетной системы С-300 в Сирию ещё не решён.

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