СМИ: ВВС Израиля удалось уничтожить радиолокационную станцию и склад боеприпасов в Сирии

Израильские военно-воздушные силы в результате авиаударов по Сирии уничтожили радиолокационную станцию и склад боеприпасов.

Об этом сообщает SANA со ссылкой на военный источник.

Ранее сообщалось, что сирийские системы ПВО сбили десятки израильских ракет.

Противовоздушная оборона сирийской армии начала отражать ракетную атаку Израиля вскоре после того, как израильские военные заявили о запуске 20 ракет по контролируемой страной части Голанских высот со стороны Сирии.