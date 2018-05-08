СМИ: В южнокорейских водах загорелся нефтяной танкер под панамским флагом

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В водах Южной Кореи произошло возгорание на такере, перевозящем нефтепродукты в Москву.

Как сообщает агентство «Рёнхап», индцидент произошёл в 18 морских милях к югу от острова Тонён.

На место происшествия направлены корабли береговой охраны, отмечается в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается. На борту танкера водоизмещением 7,7 тыс. тонн находится 21 член команды.

7 января иранский нефтяной танкер и гонконгский сухогруз столкнулись у восточного побережья Китая. Это привело к сильному пожару и взрывам на иранском судне.

Позднее стало известно, что все 29 членов экипажа танкера погибли. 

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