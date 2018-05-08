Генсек ООН встретился в Гаване с новым главой Кубы

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провёл встречу с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем.

Как сообщает Cuba Debate, Гутерреш и Диас- Канель обсудили вопросы международного мира и безопасности, повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и проблему изменения климата. 

также отмечается, что кубинский лидер рассказал генсеку ООН о том, как в островном государстве идёт процесс «актуализации» социально-экономической модели.

16 апреля Национальное собрание Кубы утвердило Мигеля Диас-Канеля на должность главы Госсовета.

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