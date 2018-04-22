Президент Венесуэлы прокомментировал встречу с новым главой Кубы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал встречу с новым председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем.

Соответствующее сообщение он оставил на своей странице в Twitter.

«Отношения между Кубой и Венесуэлой достигли самого высокого уровня доверия, сотрудничества и развития. Сегодня мы приветствовали избранного главу братской республики Мигеля Диас-Канеля для упрочнения человеческого и исторического альянса, который нас объединяет», — написал он.

Las relaciones entre Cuba y Venezuela han llegado al más alto nivel de confianza, cooperación y desarrollo. Hoy saludamos al Presidente electo de esta hermana república, Miguel Díaz-Canel, para solidificar la alianza humana e histórica que nos une. ¡Viva Cuba! ¡Viva Venezuela! pic.twitter.com/bTFqzP7t4z — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 21 апреля 2018 г.

Ранее стало известно, что Мадуро провёл встречу в Гаване с новым лидером Кубы.

16 апреля Национальное собрание Кубы утвердило Мигеля Диас-Канеля на должность главы Госсовета.