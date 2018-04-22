Президент Венесуэлы прокомментировал встречу с новым главой Кубы

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал встречу с новым председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем.

Соответствующее сообщение он оставил на своей странице в Twitter.

«Отношения между Кубой и Венесуэлой достигли самого высокого уровня доверия, сотрудничества и развития. Сегодня мы приветствовали избранного главу братской республики Мигеля Диас-Канеля для упрочнения человеческого и исторического альянса, который нас объединяет», — написал он.

Ранее стало известно, что Мадуро провёл встречу в Гаване с новым лидером Кубы.

16 апреля Национальное собрание Кубы утвердило Мигеля Диас-Канеля на должность главы Госсовета.

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