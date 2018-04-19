Мигель Диас-Канель стал новым лидером Кубы
Национальное собрание Кубы утвердило Мигеля Диас-Канеля на должность главы Госсовета, и он стал новым лидером страны.
- Reuters
- © Alejandro Ernesto
Об этом сообщает AFP.
Диас-Канель занимал пост первого заместителя председателя Госсовета.
Ранее председатель Госсовета Кубы Рауль Кастро подтвердил, что уйдёт в отставку в апреле 2018 года.
Чем закончится для Острова свободы процесс передачи власти и с какими трудностями может столкнуться новый глава государства — в материале RT.
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