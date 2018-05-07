В Госдуме прокомментировали заявление AmCham о причинах переноса санкций в отношении РУСАЛа
«Очевидно, что владельцами ценных бумаг РУСАЛа были многие американские инвесторы, поскольку компания интересная и солидная. Конечно, на новостях о санкциях против неё произошло существенное падения курса акций. Надо продавать в соответствии с решением Госдепа ценные бумаги, а продавать с дисконтом, значит, в ущерб себе. Сама компания активно работала на американском рынке, продукция востребована. Очевидно, что те, кто с ней работал, опасаются или будут опасаться продолжать это взаимодействие, но непродолжение приобретения продукции РУСАЛа — значит, потеря. Надо искать новых поставщиков, партнёров. Это время, а время, как известно, деньги. Очевидно, что все эти новости взвинтили цены на продукцию вообще производителей цветных металлов, для потребителей это тоже ущерб, который при принятии решений соответствующие лица должны были принимать во внимание», — отметил Аксаков.
Ранее президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко заявил, что перенос вступления в силу санкций в отношении РУСАЛа на более поздний срок — результат переговоров американских компаний с властями США.