В Госдуме прокомментировали заявление AmCham о причинах переноса санкций в отношении РУСАЛа

Глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков прокомментировал в беседе с RT заявление президента Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексиса Родзянко о том, что перенос вступления в силу санкций против РУСАЛа — это следствие переговоров американских компаний с властями США. Кроме того, по мнению Родзянко, новые санкции против России наносят экономике США больший ущерб, чем попавшему под них российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.

«Очевидно, что владельцами ценных бумаг РУСАЛа были многие американские инвесторы, поскольку компания интересная и солидная. Конечно, на новостях о санкциях против неё произошло существенное падения курса акций. Надо продавать в соответствии с решением Госдепа ценные бумаги, а продавать с дисконтом, значит, в ущерб себе. Сама компания активно работала на американском рынке, продукция востребована. Очевидно, что те, кто с ней работал, опасаются или будут опасаться продолжать это взаимодействие, но непродолжение приобретения продукции РУСАЛа — значит, потеря. Надо искать новых поставщиков, партнёров. Это время, а время, как известно, деньги. Очевидно, что все эти новости взвинтили цены на продукцию вообще производителей цветных металлов, для потребителей это тоже ущерб, который при принятии решений соответствующие лица должны были принимать во внимание», — отметил Аксаков.

Ранее президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко заявил, что перенос вступления в силу санкций в отношении РУСАЛа на более поздний срок — результат переговоров американских компаний с властями США.