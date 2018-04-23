США могут снять санкции с РУСАЛа при отказе Дерипаски от контроля над компанией
- Reuters
«В соответствиями с правилами OFAC стороны, подпавшие под санкции, могут быть удалены (из списка санкций. — RT) путём демонстрации изменения обстоятельств, которые привели к их включению. В случае с РУСАЛом… США могут обеспечить отмену санкций при прекращении владения или контроля Олега Дерипаски над компанией», — говорится в комментарии OFAC.
Компания «РУСАЛ» Олега Дерипаски попала в санкционный список США в начале апреля.
11 апреля международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингу РУСАЛа и отозвало его.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина временно национализировать РУСАЛ, в отношении которого США ввели санкции.