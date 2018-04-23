США могут снять санкции с РУСАЛа при отказе Дерипаски от контроля над компанией

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC; подразделение Министерства финансов США) сообщило, что США могут снять санкции с компании «РУСАЛ», если Олег Дерипаска откажется от контроля над ней.

«В соответствиями с правилами OFAC стороны, подпавшие под санкции, могут быть удалены (из списка санкций. — RT) путём демонстрации изменения обстоятельств, которые привели к их включению. В случае с РУСАЛом… США могут обеспечить отмену санкций при прекращении владения или контроля Олега Дерипаски над компанией», — говорится в комментарии OFAC.

Компания «РУСАЛ» Олега Дерипаски попала в санкционный список США в начале апреля.

11 апреля международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингу РУСАЛа и отозвало его.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина временно национализировать РУСАЛ, в отношении которого США ввели санкции.