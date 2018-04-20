Силуанов прокомментировал инициативы по поддержке РУСАЛа в связи с санкциями
- РИА Новости
«Пока мы этого не рассматриваем. В части РУСАЛа таких предложений не получали от компании», — цитирует РИА Новости ответ министра на вопрос, идёт ли речь о национализации РУСАЛа.
Кроме того, он добавил, что РУСАЛ не просил напрямую средств из бюджета. По словам Силуанова, компания обращалась только за помощью с ликвидностью и просила поддержать спрос на продукцию её «дочек».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина временно национализировать РУСАЛ.