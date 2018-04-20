Силуанов прокомментировал инициативы по поддержке РУСАЛа в связи с санкциями

Правительство не рассматривает национализацию РУСАЛа, при этом российские власти готовы рассмотреть временную национализацию как вариант поддержки подпавших под санкции компаний. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

«Пока мы этого не рассматриваем. В части РУСАЛа таких предложений не получали от компании», — цитирует РИА Новости ответ министра на вопрос, идёт ли речь о национализации РУСАЛа.

Кроме того, он добавил, что РУСАЛ не просил напрямую средств из бюджета. По словам Силуанова, компания обращалась только за помощью с ликвидностью и просила поддержать спрос на продукцию её «дочек».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина временно национализировать РУСАЛ.