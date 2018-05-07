Глава AmCham рассказал о влиянии санкций против России на экономику США

Президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко считает, что перенос вступления в силу санкций в отношении РУСАЛа на более поздний срок является результатом переговоров американских компаний с властями США.

«Я думаю, скорее, это (перенос сроков. — RT) результаты разговоров с компаниями. В том числе делегация нашей палаты об этом говорила на многих уровнях в правительстве (США. — RT). Думаю также, что и отдельно компании обращались», — цитирует РИА Новости Родзянко.

Кроме того, по его мнению, новые санкции против России наносят экономике США больший ущерб, чем попавшему под них российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.

«Если всё это оценить, получается урон своей собственной экономике гораздо больший, чем урон Олегу Дерипаске», — считает Родзянко.

Ранее в США заявили, что могут снять санкции с РУСАЛа, если Дерипаска откажется от контроля над компанией.

В Кремле, комментируя сложившуюся ситуацию, сравнили американские санкции против РУСАЛа с экономическим рейдерством.