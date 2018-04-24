Песков сравнил санкции США против РУСАЛа с экономическим рейдерством

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Заявления о возможном снятии санкций с компании «РУСАЛ» пока носят гипотетический характер. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков сравнил санкции США против РУСАЛа с экономическим рейдерством
  • Reuters

«Эти заявления носят абсолютно гипотетический характер, очевидно, что принятые решения весьма больно бьют по потребителям продукции компании на различных континентах, и весьма очевидно, что эти потребители задаются вопросом, с какой стати им нести убытки и испытывать чрезвычайные трудности», — цитирует РИА Новости Пескова.

Он отметил, что российская сторона по-прежнему считает эти санкции незаконными.

«Мы считаем это фактически действиями в отношении отдельно взятой компании, сравнимыми с экономическим рейдерством, и здесь пока трудно судить, насколько состоятельны и последовательны в своём подходе наши американские визави», — добавил он.

Ранее в Министерстве финансов США заявили, что американская сторона может снять санкции с РУСАЛа, если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.

Подробнее — в материале RT.

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