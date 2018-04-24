Акции РУСАЛа в Гонконге выросли на 35%

Рост цен на акции РУСАЛа в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже достигал 35%.

Цена акции компании в настоящее время составляет более 2 гонконгских долларов.

6 апреля Минфин США объявил о введении санкций против России, под действие которых подпал и РУСАЛ.

Позднее в компании допустили возможность технического дефолта по некоторым обязательствам из-за санкций. После этого акции РУСАЛа подешевели на 50%.