Акции РУСАЛа в Гонконге выросли на 35%

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Рост цен на акции РУСАЛа в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже достигал 35%.
Акции РУСАЛа в Гонконге выросли на 35%
  • Reuters

Цена акции компании в настоящее время составляет более 2 гонконгских долларов.

6 апреля Минфин США объявил о введении санкций против России, под действие которых подпал и РУСАЛ.

Позднее в компании допустили возможность технического дефолта по некоторым обязательствам из-за санкций. После этого акции РУСАЛа подешевели на 50%.

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