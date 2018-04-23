Условия контроля: Минфин США не исключил снятия санкций с РУСАЛа

США готовы вывести РУСАЛ из-под санкций, если его основной владелец Олег Дерипаска откажется от части своих активов и контроля над ними. Такие условия по снятию ограничений с компании огласил американский Минфин в понедельник, 23 апреля. На фоне этой новости акции одного из крупнейших в мире производителей алюминия взлетели на 15%, а сам металл подешевел на 8% после рекордного взлёта цен несколько недель назад. Эксперты при этом не исключают временной национализации компании, которая может способствовать возобновлению активной операционной деятельности РУСАЛа.

Минфин США в понедельник, 23 апреля, назвал условия для отмены санкций, наложенных на РУСАЛ. Так, американские власти снимут ограничения с компании, если её владелец Олег Дерипаска откажется от части своих активов и от контроля над ними.

«США могут смягчить режим санкций, если Олег Дерипаска продаст часть активов и откажется от контроля над РУСАЛом», — говорится в официальном документе американского Минфина.

Финансовое ведомство Соединённых Штатов также объявило о продлении сроков прекращения деловых связей и закрытия сделок с РУСАЛом.

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«Все транзакции и деятельность для продолжения или прекращения операций, контрактов или других соглашений, включая импорт товаров, услуг или технологий в США с участием компании РУСАЛ или любого другого лица, в котором РУСАЛ прямо или косвенно владеет 50% активов или больше и которые действовали до 6 апреля 2018 года, разрешены до 23 октября 2018 года», — отмечается в материалах министерства.

На фоне новостей из Соединённых Штатов акции РУСАЛа на вечерних торгах Московской биржи взлетели в моменте на 15%, до 26,39 рублей за бумагу. Напомним, что с 6 апреля — момента попадания Олега Дерипаски под новые санкции США — ценные бумаги компании начали усиленное снижение на мировых торговых площадках.

После сообщения РУСАЛа 9 апреля о возможных рисках технического дефолта, акции компании на Гонконгской бирже обвалились на 50%. На торгах Московской биржи ценные бумаги РУСАЛа в моменте дешевели на 15—20%.

Попадание под санкции ударило и по бизнес-рейтингам компании. Так, международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингу РУСАЛа и отозвало его. На момент отзыва долгосрочный рейтинг дефолта эмитента компании был на уровне «BB-», краткосрочный — на уровне «B».

Международное рейтинговое агентство Moody’s также отозвало рейтинги РУСАЛа по бизнес-причинам.

«Рынок акций очень позитивно отреагировал на новости Минфина США. Причём это позитивная информация не только для РУСАЛа, но и для рынка в целом. В частности, для Сбербанка, который является крупным кредитором компании. Поэтому сегодня на этой новости мы наблюдаем оптимизм игроков рынка. На рынок помимо этих новостей влияет и много другой информации, но сейчас есть очень серьёзный повод, чтобы хотя бы частично отыграть то падение, которое было после введения санкций», — прокомментировал RT ситуацию на рынках директор аналитического департамента «Локо-Банка» Кирилл Тремасов.

Вслед за биржевыми новостями оптимизм продемонстрировали и игроки рынка промышленных металлов. Так, по данным Bloomberg, цена на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) упала на 8,3% до $2263 за метрическую тонну, подешевев максимальным темпом за последние 13 лет. Любопытно, что ещё две недели назад стоимость металла на биржевых торгах взлетела на 13%. Кроме того, LME и нью-йоркская Comex ранее анонсировали ограничения на торговлю алюминием РУСАЛа.

Ранее в разговоре с RT аналитик Alpari Анна Бодрова отметила, что блокировка крупного игрока породила опасения о возможном возникновении дефицита металла на рынке и подогрела спрос на него. По оценке эксперта, потенциал роста котировок составляет ещё 5—7%.

«Санкции вызвали панику на рынках промышленных металлов. Цены на алюминий после введения ограничений взлетели с $2000 до 2700. Сегодня на этих новостях цены упали до $2500—2300», — подчеркнул Тремасов.

Эксперт считает, что в нынешних условиях у компании и её владельца нет особого выбора — без поддержки государства РУСАЛу будет сложно выжить. «Поэтому мне главным сценарием сейчас видится национализация РУСАЛа, восстановление его операционной деятельности, возвращение на рынки. В дальнейшем приватизация была бы более разумной», — заключил Кирилл Тремасов.

Напомним, ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что российское правительство не рассматривает национализацию РУСАЛа. Но при этом власти не исключают временную национализацию как вариант поддержки подпавших под санкции компаний.

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«Пока мы этого не рассматриваем. В части РУСАЛа таких предложений не получали от компании», — цитирует РИА Новости Антона Силуанова.

Министр также подчеркнул, что РУСАЛ не просил напрямую средств из бюджета. По словам Силуанова, компания обращалась только за помощью с ликвидностью и просила поддержать спрос на продукцию её «дочек».

Ранее временно национализировать РУСАЛ предлагал глава РСПП Александр Шохин.

«Вы знаете, что правительство занимается в соответствии с поручением, которое было дано председателем правительства, вопросами оказания возможной поддержки компаниям, которые столкнулись с санкционным давлением. Поэтому это тема всё-таки правительственная. В экспертных кругах сейчас фигурируют различные точки зрения на предмет того, как можно помочь компаниям. Это одна из них. Конечно, здесь важно принимать во внимание мнение всё-таки акционеров компаний, собственников компаний, возможности правительства», — прокомментировал предложение Шохина пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.