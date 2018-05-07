Эксперт прокомментировал заявление AmCham о причинах переноса санкций в отношении РУСАЛа

Главный инвестиционный стратег ФГ БКС Максим Шеин в беседе с RT прокомментировал заявление президента Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексиса Родзянко о том, что перенос вступления в силу санкций против РУСАЛа — это следствие переговоров американских компаний с властями США.

«Американцы, с глобальной точки зрения, поспешили с введением такого рода санкций для крупных компаний, которые практически 80% своей продукции отправляют на экспорт. Этого нельзя было делать до тех пор, пока не создадут новые расчётные контуры в других валютах, не в долларах. Иначе это может вести к системным проблемам. То есть это опять же к вопросу о том, будет ли для России отключён SWIFT. Нет, не будет, это невозможно сделать до тех пор, пока не созданы новые валютные зоны. Этот процесс долгий и может занять десятилетия. И сейчас вполне логично, что американцы так поступают. И тут дело не только в самом РУСАЛе и контрактах, а в определённом настроении. Потому что из-за санкций для РУСАЛа американские компании тоже начинают напрягаться и остро реагировать — и снижается уровень экономической активности», — сказал эксперт.

Ранее президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко заявил, что перенос вступления в силу санкций в отношении РУСАЛа на более поздний срок — результат переговоров американских компаний с властями США.