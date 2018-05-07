В результате стрельбы в США погибли два человека

Жертвами стрельбы в американском штате Теннесси стали два человека, ещё четверо находятся в критическом состоянии. Об этом сообщается в Twitter местной полиции.

Инцидент произошёл в городе Мемфис.

Тела погибших и пострадавших были обнаружены в одном из припаркованных автомобилей.

«Два человека погибли, четверо находятся в критическом состоянии. Причина стрельбы на данный момент не установлена», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что подозреваемый в совершении преступления скрылся от сотрудников полиции на автомобиле.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Федеральное бюро расследований США опубликовало доклад, из которого следует, что число случаев стрельбы в общественных местах в Соединённых Штатах в 2017 году достигло максимума в период с 2000 года.