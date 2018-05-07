В результате стрельбы в США погибли два человека
Инцидент произошёл в городе Мемфис.
Тела погибших и пострадавших были обнаружены в одном из припаркованных автомобилей.
«Два человека погибли, четверо находятся в критическом состоянии. Причина стрельбы на данный момент не установлена», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что подозреваемый в совершении преступления скрылся от сотрудников полиции на автомобиле.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее Федеральное бюро расследований США опубликовало доклад, из которого следует, что число случаев стрельбы в общественных местах в Соединённых Штатах в 2017 году достигло максимума в период с 2000 года.