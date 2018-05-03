Полиция США сообщила о стрельбе в торговом центре Нэшвилла

Полиция американского города Нэшвилл сообщила о стрельбе в местном торговом центре, передаёт News Channel 5.

Отмечается, что в результате инцидента по меньшей мере один человек получил ранение, всем посетителям рекомендовано оставаться подальше от входов в здание.

Близлежащие заведения эвакуированы.

BREAKING: Nashville police: 1 person shot in gunfire at mall, suspect in custody. — The Associated Press (@AP) 3 мая 2018 г.

Как сообщает Associated Press, подозреваемый задержан.

23 апреля сообщалось, что мужчина, устроивший стрельбу у кафе Waffle House недалеко от американского города Нэшвилл, ранее пытался попасть в Белый дом и встретиться с президентом США Дональдом Трампом.