Полиция США сообщила о стрельбе в торговом центре Нэшвилла
Отмечается, что в результате инцидента по меньшей мере один человек получил ранение, всем посетителям рекомендовано оставаться подальше от входов в здание.
Близлежащие заведения эвакуированы.
BREAKING: Nashville police: 1 person shot in gunfire at mall, suspect in custody.— The Associated Press (@AP) 3 мая 2018 г.
Как сообщает Associated Press, подозреваемый задержан.
23 апреля сообщалось, что мужчина, устроивший стрельбу у кафе Waffle House недалеко от американского города Нэшвилл, ранее пытался попасть в Белый дом и встретиться с президентом США Дональдом Трампом.