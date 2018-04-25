В Далласе при стрельбе пострадали три человека

В американском городе Даллас в результате стрельбы ранены трое человек, включая двух полицейских.

Об этом сообщили в управлении городской полиции.

We can confirm that two @DallasPD officers have been shot and critically wounded. We will provide updates as we get them. Please pray for our officers and their families. — Dallas Police Dept (@DallasPD) 24 апреля 2018 г.

«Мы можем подтвердить, что два офицера полиции Далласа, в которых стреляли, тяжело ранены», — говорится в сообщении в Twitter.

Как отмечается, в результате инцидента пострадал ещё один человек, «состояние которого пока неизвестно».

A civilian was also shot in this incident. The condition of the civilian is unknown at this time. — Dallas Police Dept (@DallasPD) 24 апреля 2018 г.

22 апреля в американском штате Теннесси 29-летний Трэвис Рейнкинг открыл стрельбу в кафе. По последней информации, в результате инцидента погибли четыре человека.