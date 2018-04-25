В Далласе при стрельбе пострадали три человека
Об этом сообщили в управлении городской полиции.
We can confirm that two @DallasPD officers have been shot and critically wounded. We will provide updates as we get them. Please pray for our officers and their families.— Dallas Police Dept (@DallasPD) 24 апреля 2018 г.
«Мы можем подтвердить, что два офицера полиции Далласа, в которых стреляли, тяжело ранены», — говорится в сообщении в Twitter.
Как отмечается, в результате инцидента пострадал ещё один человек, «состояние которого пока неизвестно».
A civilian was also shot in this incident. The condition of the civilian is unknown at this time.— Dallas Police Dept (@DallasPD) 24 апреля 2018 г.
22 апреля в американском штате Теннесси 29-летний Трэвис Рейнкинг открыл стрельбу в кафе. По последней информации, в результате инцидента погибли четыре человека.