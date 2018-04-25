В Далласе при стрельбе пострадали три человека

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В американском городе Даллас в результате стрельбы ранены трое человек, включая двух полицейских.

Об этом сообщили в управлении городской полиции.

«Мы можем подтвердить, что два офицера полиции Далласа, в которых стреляли, тяжело ранены», — говорится в сообщении в Twitter.

Как отмечается, в результате инцидента пострадал ещё один человек, «состояние которого пока неизвестно».

22 апреля в американском штате Теннесси 29-летний Трэвис Рейнкинг открыл стрельбу в кафе. По последней информации, в результате инцидента погибли четыре человека.

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