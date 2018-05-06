ФБР: число случаев стрельбы в общественных местах в США достигло максимума с 2000 года
Отмечается, что в прошлом году число подобных инцидентов достигло 30.
При этом подчёркивается, что в статистику не были включены перестрелки с участием членов преступных группировок, когда целью преступников были конкретные лица.
Также сообщается, что в период с 2016 по 2017 год было зафиксировано 50 случаев стрельбы в общественных местах. В результате произошедшего в общей сложности погиб 221 человек, ещё 722 получили ранения.
Чаще всего инциденты со стрельбой происходили в Техасе, Калифорнии и Флориде.