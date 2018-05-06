Число погибших при взрыве в афганской провинции Хост возросло до 17

Число погибших в результате взрыва в мечети в афганской провинции Хост увеличилось до 17, ещё 33 человека получили ранения.

Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на главу региональной полиции Абдула Маннана.

Ранее стало известно, что в результате взрыва погибли 12 человек.

30 апреля в Кабуле произошла серия взрывов, в результате погибли по меньшей мере 29 человек.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.