В Гааге вооружённый ножом мужчина ранил трёх человек

Неизвестный мужчина совершил нападение на прохожих с применением ножа в нидерландском городе Гаага, пострадали три человека, передаёт издание De Telegraaf.

Инцидент произошёл в одном из кафе возле Университета прикладных наук в Гааге.

Злоумышленник вошёл в заведение и напал на посетителя, нанеся ему порядка пяти ударов ножом. Затем он ранил ещё двух человек на улице.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали преступника. Злоумышленник получил огнестрельное ранение в ногу.

Отмечается, что он был известен правоохранительным органам Нидерландов.

Ранее на Ставрополье мужчина напал с ножом на полицейских.