В Гааге вооружённый ножом мужчина ранил трёх человек
Инцидент произошёл в одном из кафе возле Университета прикладных наук в Гааге.
Злоумышленник вошёл в заведение и напал на посетителя, нанеся ему порядка пяти ударов ножом. Затем он ранил ещё двух человек на улице.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали преступника. Злоумышленник получил огнестрельное ранение в ногу.
Отмечается, что он был известен правоохранительным органам Нидерландов.
Ранее на Ставрополье мужчина напал с ножом на полицейских.