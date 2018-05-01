На Ставрополье мужчина напал с ножом на полицейских

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В Ставропольском крае мужчина напал с ножом на двух полицейских. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МВД по региону.
На Ставрополье мужчина напал с ножом на полицейских
  • РИА Новости

По данным МВД, утром на одной из улиц города Нефтекумска неизвестный с ножом напал на сотрудника уголовного розыска полиции, после чего попытался скрыться. 

Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление и ударил ножом одного из полицейских.

В пресс-службе сообщили, что в ответ полицейские применили табельное оружие и ранили нападавшего.

«Он был доставлен в районную больницу, где от полученных травм скончался. Двое полицейских госпитализированы», — заявили в полиции.

Ранее в Магадане полицейские открыли стрельбу по угрожавшему бригаде скорой помощи мужчине.

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