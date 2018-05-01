На Ставрополье мужчина напал с ножом на полицейских
- РИА Новости
По данным МВД, утром на одной из улиц города Нефтекумска неизвестный с ножом напал на сотрудника уголовного розыска полиции, после чего попытался скрыться.
Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление и ударил ножом одного из полицейских.
В пресс-службе сообщили, что в ответ полицейские применили табельное оружие и ранили нападавшего.
«Он был доставлен в районную больницу, где от полученных травм скончался. Двое полицейских госпитализированы», — заявили в полиции.
Ранее в Магадане полицейские открыли стрельбу по угрожавшему бригаде скорой помощи мужчине.