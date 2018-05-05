В Париже проходит митинг против политики Макрона

Короткая ссылка
В центре Парижа проходит митинг против политики президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Le Figaro.

Отмечается, что мероприятие проходит у здания Парижской оперы. Акция приурочена к первой годовщине избрания Макрона президентом страны.

Организатором мероприятия стало политическое движение «Непокорная Франция». Многие из участников митинга принесли с собой плакаты с надписью: «Стоп Макрон».

Безопасность в ходе манифестации обеспечивают около 2 тыс. сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что во время проведения шествия по случаю Первомая во французской столице протестующие в масках устроили беспорядки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных