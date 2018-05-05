В Париже проходит митинг против политики Макрона

В центре Парижа проходит митинг против политики президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Le Figaro.

Отмечается, что мероприятие проходит у здания Парижской оперы. Акция приурочена к первой годовщине избрания Макрона президентом страны.

Организатором мероприятия стало политическое движение «Непокорная Франция». Многие из участников митинга принесли с собой плакаты с надписью: «Стоп Макрон».

Безопасность в ходе манифестации обеспечивают около 2 тыс. сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что во время проведения шествия по случаю Первомая во французской столице протестующие в масках устроили беспорядки.