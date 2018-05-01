Глава МВД Франции осудил беспорядки во время первомайского шествия в Париже

Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон заявил, что решительно осуждает насилие и беспорядки во время первомайского шествия в Париже.

Об этом он написал в своём Twitter.

По его словам, предпринимаются действия для задержания виновных в беспорядках.

«Всё делается для того, чтобы положить конец этим серьёзным нарушениям общественного порядка и задержать виновных в этих невыразимых действиях», — написал Коллон.

Je condamne avec fermeté les violences et dégradations commises en marge du défilé syndical du #1erMai à Paris.

Tout est mis en œuvre pour faire cesser ces graves troubles à l’ordre public et appréhender les auteurs de ces actes inqualifiables. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 1 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что во время проведения шествия по случаю Первомая во французской столице протестующие в масках устроили беспорядки.

RT вёл трансляцию.