В Париже во время первомайского шествия произошли беспорядки

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В Париже во время проведения шествия по случаю Первомая неизвестные лица в масках устроили беспорядки. Об этом информирует радиостанция France Info.
В Париже во время первомайского шествия произошли беспорядки
  • Reuters

Отмечается, что около 1,2 тыс. человек в капюшонах устроили столкновения с полицией.

Протестующие атаковали офис и магазин компании Renault, другие магазины, а также McDonald's. В частности, они разбили окна и попытались поджечь одно из помещений. 

Как уточняет BFMTV, протестующие одеты в чёрное, их лица скрыты за масками.

Полицейские применили слезоточивый газ и водомёты. 

В Париже для обеспечения порядка задействованы около 1,5 тыс. человек. 

RT ведёт трансляцию.

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