В Париже во время первомайского шествия произошли беспорядки
- Reuters
Отмечается, что около 1,2 тыс. человек в капюшонах устроили столкновения с полицией.
Протестующие атаковали офис и магазин компании Renault, другие магазины, а также McDonald's. В частности, они разбили окна и попытались поджечь одно из помещений.
Как уточняет BFMTV, протестующие одеты в чёрное, их лица скрыты за масками.
Полицейские применили слезоточивый газ и водомёты.
В Париже для обеспечения порядка задействованы около 1,5 тыс. человек.
RT ведёт трансляцию.