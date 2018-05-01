В Париже во время первомайского шествия произошли беспорядки

В Париже во время проведения шествия по случаю Первомая неизвестные лица в масках устроили беспорядки. Об этом информирует радиостанция France Info.

Отмечается, что около 1,2 тыс. человек в капюшонах устроили столкновения с полицией.

Протестующие атаковали офис и магазин компании Renault, другие магазины, а также McDonald's. В частности, они разбили окна и попытались поджечь одно из помещений.

Как уточняет BFMTV, протестующие одеты в чёрное, их лица скрыты за масками.

Полицейские применили слезоточивый газ и водомёты.

В Париже для обеспечения порядка задействованы около 1,5 тыс. человек.

RT ведёт трансляцию.