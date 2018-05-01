Президент Франции Эммануэль Макрон проинформирован о беспорядках во время первомайского шествия в Париже. Об этом сообщает Le Figaro.

Как отмечается, французский лидер находится в Австралии.

Ранее сообщалось, что во время проведения шествия по случаю Первомая во французской столице протестующие в масках устроили беспорядки.

Глава МВД Франции Жерар Коллон заявил, что решительно осуждает насилие и беспорядки во время первомайского шествия в Париже.