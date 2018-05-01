Макрон проинформирован о беспорядках во время первомайского шествия в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон проинформирован о беспорядках во время первомайского шествия в Париже. Об этом сообщает Le Figaro.
- Reuters
Как отмечается, французский лидер находится в Австралии.
Ранее сообщалось, что во время проведения шествия по случаю Первомая во французской столице протестующие в масках устроили беспорядки.
Глава МВД Франции Жерар Коллон заявил, что решительно осуждает насилие и беспорядки во время первомайского шествия в Париже.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: