Глава Управления нацбезопасности Южной Кореи прибыл в США для обсуждения проблемы КНДР
Отмечается, что визит состоялся в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.
«Чон Ый Ён встретится с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, чтобы обсудить вопросы, связанные с денуклеаризацией Корейского полуострова», — сообщил собеседник агентства.
Ранее Трамп заявил, что время и место его встречи с Ким Чен Ыном объявят в ближайшие дни.