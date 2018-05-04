Глава Управления нацбезопасности Южной Кореи прибыл в США для обсуждения проблемы КНДР

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Глава Управления национальной безопасности Южной Кореи Чон Ый Ён прибыл в США для обсуждения вопросов денуклеаризации Северной Кореи с помощником президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на представителя южнокорейской стороны.

Отмечается, что визит состоялся в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

«Чон Ый Ён встретится с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, чтобы обсудить вопросы, связанные с денуклеаризацией Корейского полуострова», — сообщил собеседник агентства.

Ранее Трамп заявил, что время и место его встречи с Ким Чен Ыном объявят в ближайшие дни.

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