Трамп заявил, что из-за мировых проблем у него нет времени на дело о «сговоре» с Россией

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Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за существующих в мире проблем у него нет времени на рассуждения по делу о «сговоре» с Россией. Об этом американский лидер сообщил в своём Twitter.

«С Северной Кореей, Китаем, Ближним Востоком и всем остальным не так уж много времени на то, чтобы думать об этом, особенно, учитывая, что не было никакого российского «сговора», — написал он.

Трамп также процитировал высказывание своего юриста Джона Доуда, который, в свою очередь, отметил, что обсуждение «сговора» с Россией «мешает работе президента Соединённых Штатов». 

27 апреля конгресс США опубликовал доклад, в котором представлены обвинения в адрес России в якобы вмешательстве в американскую президентскую кампанию 2016 года.

Эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил опубликованный документ.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств, о чём свидетельствовали её официальные представители.

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