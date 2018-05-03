Интересы Трампа в деле о России будет представлять адвокат Билла и Хиллари Клинтон

Интересы американского лидера Дональда Трампа в деле о «российском вмешательстве» в американскую президентскую кампанию 2016 года будет представлять Эммет Флад, который консультировал экс-президента США Билла Клинтона в связи с импичментом, а также экс-кандидата в президенты Соединённых Штатов Хиллари Клинтон во время скандала с использованием ею личной электронной почты в рабочих целях.

Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Эммет Флад присоединится к команде Белого дома, чтобы представлять президента и администрацию в деле об охоте на ведьм в связи с Россией», — заявила она.

Отмечается, что Флад заменит на этом посту уходящего на пенсию в конце мая Тая Кобба.

Ранее СМИ сообщили, что спецпрокурор США Роберт Мюллер подготовил по меньшей мере 40 вопросов, которые он намерен задать Трампу на допросе по делу о «российском вмешательстве».

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT данное сообщение.