Интересы Трампа в деле о России будет представлять адвокат Билла и Хиллари Клинтон
Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
«Эммет Флад присоединится к команде Белого дома, чтобы представлять президента и администрацию в деле об охоте на ведьм в связи с Россией», — заявила она.
Отмечается, что Флад заменит на этом посту уходящего на пенсию в конце мая Тая Кобба.
Ранее СМИ сообщили, что спецпрокурор США Роберт Мюллер подготовил по меньшей мере 40 вопросов, которые он намерен задать Трампу на допросе по делу о «российском вмешательстве».
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT данное сообщение.