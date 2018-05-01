Трамп прокомментировал утечку в СМИ подготовленных к нему Мюллером вопросов

Американский президент Дональд Трамп считает позором утечку в СМИ списка вопросов, которые специальный прокурор Роберт Мюллер собирается ему задать в ходе допроса по делу о «российском вмешательстве».

«Такой позор, что вопросы касательно охоты на ведьм, просочились в СМИ. Вопросов по поводу сговора нет. О, я понимаю… это выдуманное, фальшивое преступление, сговор, которого никогда не существовало, а расследование началось с незаконно просочившейся засекреченной информации», — написал американский лидер в Twitter.

So disgraceful that the questions concerning the Russian Witch Hunt were “leaked” to the media. No questions on Collusion. Oh, I see...you have a made up, phony crime, Collusion, that never existed, and an investigation begun with illegally leaked classified information. Nice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 мая 2018 г.

Ранее СМИ сообщили, что спецпрокурор США Роберт Мюллер подготовил по меньшей мере 40 вопросов, которые он намерен задать Дональду Трампу на допросе по делу о «российском вмешательстве».

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT сообщения о подготовке Мюллером вопросов для Трампа.