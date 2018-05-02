Эксперт назвал ожидаемым отказ Южной Кореи вывести американские войска в случае мира с КНДР

Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов прокомментировал в беседе с RT заявление советника южнокорейского президента Мун Чжэ Ина о том, что вооружённые силы США в Южной Корее не покинут Корейский полуостров даже в случае подписания мирного соглашения с КНДР.

«Мирный договор между Севером и Югом — это попытка оформить итоги Корейской войны, которая была не только между ними, а в которой США принимали самое деятельное участие. Кроме того, более или менее известно, что Северная Корея не выставляла в качестве непременного условия вывод американских войск. Они находятся в Южной Корее, согласно договору о взаимной обороне, который был заключён осенью 1953 года, вскоре после соглашения о прекращении огня. Сегодня они являются камнем преткновения в американо-южнокорейских отношениях. Часть левых заявляет о необходимости их вывода, мотивируя это тем, что если в 1950-е годы американцы действительно могли гарантировать безопасность Южной Кореи из-за неудовлетворительного состояния южнокорейской армии, то сегодня её военный бюджет превышает северокорейский примерно в 25 раз», — отметил Асмолов.

В связи с этим, по словам эксперта, возникает вопрос: «Насколько американское военное присутствие на континенте нацелено только против Севера?»

«Можно обратить внимание на то, что, несмотря на левую повестку, Мун очень старательно подчёркивает неизменность американского военного союза, постоянно заявляет о том, что межкорейское сближение было вызвано мудрой санкционной политикой Трампа, и готов отдать ему Нобелевскую премию. В этом смысле поведение Муна ожидаемо. Как отреагирует Северная Корея, будет видно. Данное заявление характеризует политику южнокорейской администрации, левые взгляды и стремление к миру которой не стоит преувеличивать», — заключил Асмолов.

Ранее советник южнокорейского президента Мун Чжэ Ина заявил, что вооружённые силы Соединённых Штатов в Южной Корее не покинут Корейский полуостров даже в случае подписания мирного соглашения с КНДР.