В Сеуле заявили, что военные США останутся в Южной Корее в случае мирного договора с КНДР

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Вооружённые силы Соединённых Штатов в Южной Корее не покинут территорию Корейского полуострова даже в случае подписания мирного соглашения с КНДР, заявил советник южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

«Позиция правительства заключается в том, что силы США в Корее играют роль посредника между основными державами, окружающими страну, такими как Китай и Япония. Власти считают, что военные США нужны в регионе», — приводит его слова «Рёнхап».

Ранее СМИ сообщали, что Национальное агентство геопространственной разведки США обратилось к частным компаниям с просьбой о помощи в слежке за военными объектами на территории Северной Кореи.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал переговоры между КНДР и Южной Кореей.

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