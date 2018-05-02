В Сеуле заявили, что военные США останутся в Южной Корее в случае мирного договора с КНДР
«Позиция правительства заключается в том, что силы США в Корее играют роль посредника между основными державами, окружающими страну, такими как Китай и Япония. Власти считают, что военные США нужны в регионе», — приводит его слова «Рёнхап».
Ранее СМИ сообщали, что Национальное агентство геопространственной разведки США обратилось к частным компаниям с просьбой о помощи в слежке за военными объектами на территории Северной Кореи.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал переговоры между КНДР и Южной Кореей.