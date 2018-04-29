СМИ: Спецслужбы США попросили частные компании помочь со слежкой за военными объектами КНДР

Национальное агентство геопространственной разведки США обратилось к частным компаниям с просьбой о помощи в слежке за военными объектами на территории Северной Кореи.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с условиями контрактов с частными фирмами.

Отмечается, что, в частности, американская разведка призвала предоставить ей спутниковые снимки, данные с удалённых датчиков и другую доступную информацию о военных объектах КНДР.

Частные фирмы должны будут предоставлять подобные сведения властям страны с конца мая и до конца текущего года.

Уточняется, что сильная облачность на территории Северной Кореи не всегда позволяет хорошо вести разведку из космоса, поэтому спецслужба и надеется получить более детальную картину благодаря данным с приборов для удалённого наблюдения и систем подземных датчиков.

Ранее стало известно, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил о намерении закрыть испытательный полигон Пхунгери в мае 2018 года.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал переговоры между КНДР и Южной Кореей.